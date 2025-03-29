Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2025 15:28
tatilde önbürolar acıkmı

9 günlük tatilde önbürolar acıkmı

İyi günler itiraz dilekçesini vermem için son günü bayramdan sonraki pazara gününe geliyor ön bürolar da nöbetçi oluyor mu acaba.

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