Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Mart 2025 15:41
Promosyon bir türlü ödenmiyor!

İl dışı atamayla Adana Sarıçam ilçesine atandım, 2024 ağustosta görev başlangıcı yaptım, ilçe 2024 ocak ayında y.kredi ile promosyon anlaşması yapmış, sözleşmede naklille gelen personele ilk maasının yattığı ay ile promosyon ödenir diyor ancak ben hala promosyonu alamadım, mem önce kasımda dedi, sonra liste yapıldı bankaya gönderildi şubatta ödenecek dedi mart ayı bitti hala yok ortada. Hukuki olarak nasıl bir yol izleyebilirim?


m.r_f
Şef
29 Mart 2025 15:53

Öncelikle hayırlı olsun. Adana/Sarıçam'a tayin olmadan önce çalıştığınız yerdde hangi bankadan maaş alıyordunuz acaba?

Yapılan anlaşmanın bir nüshasını incelemeniz faydanıza olacaktır ama bu anlaşmayı nasıl temin edersiniz emin değilim. Anlaşmalarda sonradan gelen personel için belli dönemlerde isim bildirimlesi gibi bir madde olabiliyor, yılda 3 veya 4 sefer olacak şekilde ayarlanır genelde. Bu şekilde bir madde varsa bildirim yapılması gereken dönemde isminizin bankaya bildirilmesi gerekli. İlçe bildirmediyse haliyle para yatmaz. "Liste yapılıp bankaya gönderilmiş" olsa şimdiye yatardı, sizi oyalıyor olabilirler. Sözleşmeyi inceledikten sonra ilçenize dilekçe verip cevap alamazsanız da ihtarname çekebilirsiniz. Tabi bu konularda bi uzmandan görüş almak daha iyi olur.

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