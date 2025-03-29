Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2025 15:54
becayiş
van verilir Diyarbakır alınır. hemşire ya da lab tek.

Çok Yazılan Konular

Bayram tatili nöbet tutan için 9 gün değil''' idari izin ''yok''Hizmet Bölgeleri Arası Tayin Sonuçları Hala AçıklanmadıAile sağlığı elemanı ve 3+1 sözleşmeli hemşire eş durumu tayiniDilekçe iptali süreciVhki memur farkıYardım lazımParamedik Tıbbi Sekreterlik karşılaştırmaDilekçe iptaliSağlık Bakanlığında Programcı olmakBayram tatili idari izin lütfen yardım. Durum karışık!

Sözlük

nicola tesla 1 piston aşağı indi 2 erguvan 3 kardeş 1 hallederiz 1 turp 2 konfiçyus 1 müesses 1 en tehlikeli canlı 3 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Dışişleri: Rümeysa Öztürk için girişimler sürüyorMansur Yavaş: Silivri cezaevi kapatılsın, İmamoğlu serbest bırakılsınCem Yılmaz: Gençleri Sal Abi, Bayram Yarın!Sezen Aksu'dan 'Aklıselime' çağrıİmamoğlu, Yapay Zekayla Hazırlanan Videoyla Vatandaşlara Seslendi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım