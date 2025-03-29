Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 16:24
TUNCELİ TERÖR PARASI
Tunceli terör parası kalktığı söyleniyor bu doğru mu, veya alıyorsa ne kadar alıyor bilgisi olan var mı

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