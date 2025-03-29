Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


29 Mart 2025 16:29
Teiaş Becayiş

Merhaba arkadaşlar, ben teiaş genel müdürlükte memur ünvanıyla çalışmaktayım fakat alınırken bölüm şartlı alındım. Sadece sigortacılık ile ilgili bölümler vardı. Memur ünvanıyla alındım. Sigorta işleri yapıyorum. Teiaşın tüm bölgelerin birinde benim gibi atanmış ya da 4001 ile atanmış ama sigortacılık mezunu Ankara isteyen biri varsa iletişime geçebilir mi ? Ünvanının ne olduğu farketmez, teiaşa girerken ya da sonradan okumuş olması da farketmez, sigortacılık ile ilgili bir bölüm mezuniyeti olması yeterli.

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