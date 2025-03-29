Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2025 20:24
Puan boşa mı gider

Merhaba ben 2024 önlisans kpssye girdim 79 puanım temmuzda mezun oluyorum ne sağlık ne adalet alımına yetişemiyorum puanım boşa mı gider bu gidişle ? Nereye başvurabilme şansım var bu yıl içinde ?

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