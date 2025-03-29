Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


29 Mart 2025 21:07
dilekçeye cevap vermeme
belediyede memurum farklı bir ilçeye tayin olmak istiyorum eşim çakılı kadroda farklı bir ilde tayin olmak istediğim ilçe eşime çok yakın git gel yapma olanağım var şuan görev yaptığım yerde git gel yapamıyorum yol uzak minibüs saatleri uymuyor 2 defa dilekçe yazdım cevap vermiyorlar KDK ya başvursam sonuç alabilirmiyim yada müdirüyetebdeğil direk insan kaynaklarına dilekçe yazsaam nasıl olur ?

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