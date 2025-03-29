dilekçeye cevap vermeme

belediyede memurum farklı bir ilçeye tayin olmak istiyorum eşim çakılı kadroda farklı bir ilde tayin olmak istediğim ilçe eşime çok yakın git gel yapma olanağım var şuan görev yaptığım yerde git gel yapamıyorum yol uzak minibüs saatleri uymuyor 2 defa dilekçe yazdım cevap vermiyorlar KDK ya başvursam sonuç alabilirmiyim yada müdirüyetebdeğil direk insan kaynaklarına dilekçe yazsaam nasıl olur ?

belediyede memurum farklı bir ilçeye tayin olmak istiyorum eşim çakılı kadroda farklı bir ilde tayin olmak istediğim ilçe eşime çok yakın git gel yapma olanağım var şuan görev yaptığım yerde git gel yapamıyorum yol uzak minibüs saatleri uymuyor 2 defa dilekçe yazdım cevap vermiyorlar KDK ya başvursam sonuç alabilirmiyim yada müdirüyetebdeğil direk insan kaynaklarına dilekçe yazsaam nasıl olur ?