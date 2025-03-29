KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


29 Mart 2025 21:36
KİT VS BAKANLIK MÜHENDİS MAAŞI
Hayırlı bayramlar arkadaşlar aralarındaki fark ne kadar hangisini önerirsiniz?

F4ntomm
Memur
29 Mart 2025 21:50
6-7 bin tl civarında.bakanlıklar daha rahattır ve 81 ilde teşkilatı vardır.kitlerin çoğu bölgesel oluyor her ilde teşkilatı olmuyor bu da 5-10 sene sonra tayin düşündüğünde sorun olarak karşına çıkıyor.kitlerin daha yoğun olduğunu söylüyorlar.bende zamanında teiaş ve bakanlık arasında kalmıştım bakanlık tercih ettim.

Leonardei
Aday Memur
29 Mart 2025 21:51
bakanlıkta ne kadar hocam maaş
F4ntomm, 31 dk. önce
6-7 bin tl civarında.bakanlıklar daha rahattır ve 81 ilde teşkilatı vardır.kitlerin çoğu bölgesel oluyor her ilde teşkilatı olmuyor bu da 5-10 sene sonra tayin düşündüğünde sorun olarak karşına çıkıyor.kitlerin daha yoğun olduğunu söylüyorlar.bende zamanında teiaş ve bakanlık arasında kalmıştım bakanlık tercih ettim.
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