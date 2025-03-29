KİT VS BAKANLIK MÜHENDİS MAAŞI

6-7 bin tl civarında.bakanlıklar daha rahattır ve 81 ilde teşkilatı vardır.kitlerin çoğu bölgesel oluyor her ilde teşkilatı olmuyor bu da 5-10 sene sonra tayin düşündüğünde sorun olarak karşına çıkıyor.kitlerin daha yoğun olduğunu söylüyorlar.bende zamanında teiaş ve bakanlık arasında kalmıştım bakanlık tercih ettim.

6-7 bin tl civarında.bakanlıklar daha rahattır ve 81 ilde teşkilatı vardır.kitlerin çoğu bölgesel oluyor her ilde teşkilatı olmuyor bu da 5-10 sene sonra tayin düşündüğünde sorun olarak karşına çıkıyor.kitlerin daha yoğun olduğunu söylüyorlar.bende zamanında teiaş ve bakanlık arasında kalmıştım bakanlık tercih ettim.