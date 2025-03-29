KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


29 Mart 2025 21:41
Kpss ye çalışırken hazırlanmak

Merhaba arkadaşlar hali hazırda 1.5 senedir gsb de büro personeli olarak görev yapıyorum. Okuduğum bölüm siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Hedefim şuan için kit. Sizce olur mu nasıl ilerler aradaki maaş farkı çok mu ? 24 yaşındayım bu arada.

Çok Yazılan Konular

Adalet bakanlığı 24 bin memur alımı hk.Tecil bitince ocağa kadar tekrar tecil oluyor muİdari izin saçmalığıTüketici hakem heyeti rapörtörlügü hakkındaAÖF bölümleri kapanmıyor, fakülte tek çatı altında birleşiyor.KPSS-2026 sınav arkadaşıHAGB Kararı ve Memur olmaya Etkisiİbb Sözlü mülakatSizce Hangisi?Tercih

Sözlük

siri 1 tırnaklarını yemek 2 vds 1 arefe günü 1 öleyim o zaman 1 nicola tesla 1 erguvan 2 şu an çalan şarkı 1 bayram tatili 3 piston aşağı indi 1

Son Haberler

Sapanca Gölü'nde kaybolan sporcunun cansız bedeni bulunduBayram Baklavası Ne Kadar Olmalı? Uzmanı Fiyat Aralığını AçıkladıHedef gösterilen Espressolab yağmalandı: Müşteriler linç edidliHastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur TutuklandıVarank: Özgür Özel, metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım