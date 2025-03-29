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Editörler : Radore


29 Mart 2025 23:10
Sky limit sorunlari
Merhaba geçen hafta Sky limit ek hesap 480bin veriyordu şimdi 180binde düşmüş. Neden böyle yapıldı acaba borçlarımı ödüyorum. Geçen ay kredi çektim. Sonraki hafta komple kapattım krediyi ondan mı acaba? Bilgisi olan var mı.

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