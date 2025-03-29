Sky limit sorunlari

Merhaba geçen hafta Sky limit ek hesap 480bin veriyordu şimdi 180binde düşmüş. Neden böyle yapıldı acaba borçlarımı ödüyorum. Geçen ay kredi çektim. Sonraki hafta komple kapattım krediyi ondan mı acaba? Bilgisi olan var mı.

Merhaba geçen hafta Sky limit ek hesap 480bin veriyordu şimdi 180binde düşmüş. Neden böyle yapıldı acaba borçlarımı ödüyorum. Geçen ay kredi çektim. Sonraki hafta komple kapattım krediyi ondan mı acaba? Bilgisi olan var mı.