Sky limit engeli

Merhaba geçen ay 480 bin ek hesap limiti kullanabiliyorum. Bu hafta 190bine düşmüş neden acaba? Kredi de 250bin kullanabiliyordim. Şimdi şubeye başvurun diyor. Ama ihtiyaç kredisi kullanılabilir limitim 350bin olmasına rağmen kullanamıyorum. Şubeye gittim en fazla 100bin çıkıyor dediler. Benzer sorun yaşayan arkadaşlar var mı? Kredi kısıtlaması a mi gidildi acaba?

Merhaba geçen ay 480 bin ek hesap limiti kullanabiliyorum. Bu hafta 190bine düşmüş neden acaba? Kredi de 250bin kullanabiliyordim. Şimdi şubeye başvurun diyor. Ama ihtiyaç kredisi kullanılabilir limitim 350bin olmasına rağmen kullanamıyorum. Şubeye gittim en fazla 100bin çıkıyor dediler. Benzer sorun yaşayan arkadaşlar var mı? Kredi kısıtlaması a mi gidildi acaba?