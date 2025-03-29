Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2025 23:13
Sky limit engeli
Merhaba geçen ay 480 bin ek hesap limiti kullanabiliyorum. Bu hafta 190bine düşmüş neden acaba? Kredi de 250bin kullanabiliyordim. Şimdi şubeye başvurun diyor. Ama ihtiyaç kredisi kullanılabilir limitim 350bin olmasına rağmen kullanamıyorum. Şubeye gittim en fazla 100bin çıkıyor dediler. Benzer sorun yaşayan arkadaşlar var mı? Kredi kısıtlaması a mi gidildi acaba?

deustchlandd
Aday Memur
29 Mart 2025 23:13
Madem kullanamıyorum neden 350bin kredi tanımlanmış. Saçma sapan durumlar
Toplam 1 mesaj

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