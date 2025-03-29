Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2025 23:37
İl.ici tayin il dışı tayin

Ocak 2025 te istanbul ici bir hastaneden diget İstanbul içi bir hastaneye geçiş yaptım. Haziran dönemi iller arası tayine basvurabiliyormuyum?

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