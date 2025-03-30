Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 00:07
En son kaç sicillere şark hazırlık geldi?

491 civarı diyorlar doğru mu, yok mu bu sicillere yakın şark hazırlığı gelmeyen


RütbesizKomiser
Aday Memur
30 Mart 2025 00:37
duyulan o 26. dönem yoksa
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