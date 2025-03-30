Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mart 2025 00:18
Eyy EÜAŞ
Eüaş'ta acilen maaş reformu olması gerekiyor. Memuru alıp dağın başına neden götürürsün. Memurun santralle hiçbir alakası yok. Sosyal yaşamdan bağımsız, kötü çalışma koşulları vs vs kesinlikle verdiği maaşı karşılamıyor. Ya idari kurumu şehir merkezine taşı yada santrale götürüyorsan en azından memurda yüksek gerilim tazminatından yararlansın. Veya maaşları yüksek tut. Eüaş genel müdürlük balın, kaymağın içindeyken taşra zulüm içindedir. Personel fırsatını buldu mu kaçıyor. Torpili olan hiç durmuyor zaten.

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