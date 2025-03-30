Eüaş'ta acilen maaş reformu olması gerekiyor. Memuru alıp dağın başına neden götürürsün. Memurun santralle hiçbir alakası yok. Sosyal yaşamdan bağımsız, kötü çalışma koşulları vs vs kesinlikle verdiği maaşı karşılamıyor. Ya idari kurumu şehir merkezine taşı yada santrale götürüyorsan en azından memurda yüksek gerilim tazminatından yararlansın. Veya maaşları yüksek tut. Eüaş genel müdürlük balın, kaymağın içindeyken taşra zulüm içindedir. Personel fırsatını buldu mu kaçıyor. Torpili olan hiç durmuyor zaten.

Eüaş'ta acilen maaş reformu olması gerekiyor. Memuru alıp dağın başına neden götürürsün. Memurun santralle hiçbir alakası yok. Sosyal yaşamdan bağımsız, kötü çalışma koşulları vs vs kesinlikle verdiği maaşı karşılamıyor. Ya idari kurumu şehir merkezine taşı yada santrale götürüyorsan en azından memurda yüksek gerilim tazminatından yararlansın. Veya maaşları yüksek tut. Eüaş genel müdürlük balın, kaymağın içindeyken taşra zulüm içindedir. Personel fırsatını buldu mu kaçıyor. Torpili olan hiç durmuyor zaten.