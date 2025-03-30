Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2025 01:18
Piyade Uzman çavuş sözleşme yenileme?

Meslekteyken Antidepresan kullanmak sözleşme yenilemeye engel mi? (Normal reçeteli 6 ay kullanıldı)

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