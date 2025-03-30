Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 01:55
Eğirdir ilçe tarıma 75 bin TL promosyon ödemesi

45 personeli bulunan Eğirdir ilçe tarım müdürlüğü ile vakıfbank arasında yapılan promosyon sözleşmesinde her bir personele 75 bin TL ödeme yapılacakmış, 400 binden fazla personeli olan emniyete bakalım ne kadar verecekler


1903Alparslan
Aday Memur
30 Mart 2025 02:23

Niye vakıfbank mesela ? Bu ülkede sadece vakıfbankmı var adam akıllı ihale yok şeffaflık yok diğer özel bankalar işin içine giremiyor. Şeffaf ve bütün bankaların katıldığı promosyon anlaşmaları yapılsın şuan ki rakamların minimum 2 katını alır kurumlar.

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