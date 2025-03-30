Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2025 04:28
memur icra sgk sorgulaması kayıt yok

okulda öğretmen olarak görevli bir kişiyi icra işlemi başlatarak bana olan borcunu talep etmekteyim. ayın 28. de cuma günü maaş haczi için dilekçe verdim. fakat arkadaşın icra müdürlüğünce sgk sorgulamasında hiç bir şekilde ne çalışan nede emekli olarak görünmemektedir. Bağkur sgk ve kamu olarak kayıt bulunamadı. Sgk sorgusunda her hangi bir yerde çalışan olarak görülmediği için maaş haciz müzakeresi yazılamıyor diye karar verilmiş. ama arkadaş okulda öğretmen. böyle bir durumda ne yapmak gerekir. şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim..

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