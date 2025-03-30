Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 08:29
Hayırlı bayramlar...

Çalışan,istirahatli olan bütün devrelerim,abilerim,kardeşlerim bayramınız mübarek olsun,iyi bayramlar


the back of furkan
Şube Müdürü
30 Mart 2025 08:55

sağ ol sana da koçum


sancak bayrak
Daire Başkanı
30 Mart 2025 09:14

Ülkemiz, vatanımız, milletimizin,ve meslektaşlarımız ın bayramı mübarek olsun.zaman birlik ve beraberlik zamanıdır.Allah devletinimizin yardımcısı olsun.hayırlı bayramlar.


Klcknn
Aday Memur
30 Mart 2025 10:18

Sevdiklerinizle ve ailenizle huzur içinde bir bayram geçirmenizi dilerim. Hayırlı bayramlar

Toplam 3 mesaj

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