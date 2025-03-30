Bayram Namazı Vakti

İki sene öncesine kadar bayram namazları güneşin doğmasından 45 dakika sonra kılınırdı. Vaaz, duanın uzaması ve namazın tarifi 50 ile dakikayı bulurdu. İlmihallerde de kerahat vakti için 45 dakika yazıyordu. Şimdi İstanbul örneğinden yola çıkarak güneş 6.44'te doğuyor. Bayram namazı 7.22'de. Yani güneşin doğuşundan 38 dakika sonra namaza duruluyor. Bunun sebebi nedir? 7 dakika daha beklense ya da geç olsa Bayram namazının vaktinde sıkıntı olmuyor.

Birkaç mesele:

-Bir de rica bayram namazları kalabalık olduğu için dışarıda cemaat çok oluyor. Namaza başlanacağına dair bir işaret olmayınca ancak ikinci üçüncü tekbirde insanlar farkında oluyor. Burada uyarı gerekiyor. Cemaat bilmediğinden vacib tekbirler sakata geliyor.

-Cemaate bir uyarı hutbede konuşulmaz. Hutbe bitmeden caminin kapısında sohbetler hoş olmuyor.

-Bir de bayram namazında hutbeden sonra cemaatle dua edilmesine dair rivayet bilen varsa yazmasını rica edeceğim.