Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


30 Mart 2025 09:00
Bayram Namazı Vakti

İki sene öncesine kadar bayram namazları güneşin doğmasından 45 dakika sonra kılınırdı. Vaaz, duanın uzaması ve namazın tarifi 50 ile dakikayı bulurdu. İlmihallerde de kerahat vakti için 45 dakika yazıyordu. Şimdi İstanbul örneğinden yola çıkarak güneş 6.44'te doğuyor. Bayram namazı 7.22'de. Yani güneşin doğuşundan 38 dakika sonra namaza duruluyor. Bunun sebebi nedir? 7 dakika daha beklense ya da geç olsa Bayram namazının vaktinde sıkıntı olmuyor.

Birkaç mesele:

-Bir de rica bayram namazları kalabalık olduğu için dışarıda cemaat çok oluyor. Namaza başlanacağına dair bir işaret olmayınca ancak ikinci üçüncü tekbirde insanlar farkında oluyor. Burada uyarı gerekiyor. Cemaat bilmediğinden vacib tekbirler sakata geliyor.

-Cemaate bir uyarı hutbede konuşulmaz. Hutbe bitmeden caminin kapısında sohbetler hoş olmuyor.

-Bir de bayram namazında hutbeden sonra cemaatle dua edilmesine dair rivayet bilen varsa yazmasını rica edeceğim.

Çok Yazılan Konular

Müftülerin sınav yapmasıBanka maaş anlaşması 2 4 Nisan kamu çalışanları idari izinli imamlar için durum nedir?

Sözlük

kardeş 1 mayo 1 vds 1 shitposting 2 tırnaklarını yemek 2 nicola tesla 1 clickbait 1 öleyim o zaman 1 erguvan 1 kartal gol gol gol 1

Son Haberler

Müslümanlar akın etti, bayram namazı 3 kez kılındıEmekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?Oğlunun isminin yaşatılması için 20 milyonluk araziyi bakanlığa bağışladıBakan Tunç: Türkiye'nin 40 yıllık beladan kurtulmasının eşiğindeyizSıfır Atık Projesi ile 227,3 Milyar kWh Enerji Tasarrufu

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım