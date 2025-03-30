KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


30 Mart 2025 09:47
KPSS youtube kanal önerisi

Herkese merhaba iyi bayramlar, kpssye hazırlanmak istiyorum, evden hazırlanacagım dolayısıyla youtube kanalları üzeriden götürmek durumundayım. Acaba hangi ders için hangi kanallar sınav için faydalı olacaktır. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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