Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 09:55
Eşin nakli ile GİH?
Dostlar, eşim üniversitede memur. Üni memurlarına nakil için tercih imkanı geldi. Memleketim Çankırı. Burası büyükşehir belediyesi olmadığı için ben oraya gidemiyorum. Eşim Çankırı Üniversitesine nakil olsa ben bu durumda GİH'e geçebiliyor muyum?

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