Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


30 Mart 2025 09:57
TCDD harekat memuru ile düz memur arasındaki çalışma şartları yükselme ve maaş durumu hakkında bilgi

Bilgi verecek biri olursa sevinirim


EnginS.
30 Mart 2025 10:52
Cümleten bütün müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun
Toplam 1 mesaj

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