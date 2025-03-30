Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


30 Mart 2025 09:57
TCDD harekat memuru ile düz memur arsindaki çalışma şartları yükselme ve maaş durumu hakkında bilgi
Bilgi verecek biri olursa sevinirim

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