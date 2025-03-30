Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 12:51
Eşin İş Nakli İle Gih Mümkün mü?
Eşim üniversitede memur. Memleketim olan ildeki Üniversiteye nakil olması durumunda (memleketim büyük şehir değil) benim orada çalışmam emniyetçe mümkün olmayacağından Gih e geçme durumum olabiliyor mu? Atama yönetmeliğinde soruma cevap bulamadım. Bilenler yorumlarsa sevinirim.

Brse
Memur
30 Mart 2025 13:10

Eş durumundan gihe geçmek konusu kapandı .diye biliyorum


sımseeekk
Şef
30 Mart 2025 13:53
o iş bitti.giden gitti doldu
Toplam 2 mesaj

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