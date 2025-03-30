Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mart 2025 14:55
Nöbet tutana idari izin ''yok'' meselesi CB önünde

Nöbet tutanların çalışması gereken süreden idari izin verilen 3 günün düşülmemesi

yani nöbet tutanlara idari izin verilmemesi konucu Cumhurbaşkanına intikal ettirildi Sendika tarafından

tepkinizi gösterin hakkımızı versinler arkadaşlar

CB herkese izin verdi bizim de çalışmamız gerekenden düşülmelidir.

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