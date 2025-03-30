Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 15:44
10 NİSANDA POLİSE SEYYANEN ZAM OLUR MU

10 Nisan polis gününde seyyanen zam olur mu qrkdaslar bilgisi olan var mı


olayyeriinceleme
Aday Memur
30 Mart 2025 15:52

Böyle şeyler aklına getirme. Beklentiye girer canın sıkılır


Nöbetlerin efendisi
Aday Memur
30 Mart 2025 15:57

Duyum yok balon bile yok bu konuda)


Abuzertr
Aday Memur
30 Mart 2025 16:07

Taabi efenim

Toplam 3 mesaj

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