Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


30 Mart 2025 15:45
kamu işçisi sözleşmeli personelliğe geçiş yapabilir mi ?
kpss puanı ile kamu işçisi oldum aynı puanımı 1 buçuk sene içinde kullanıp memurluğa geçebilir miyim sıkıntı olurmu bilgisi olan var mı ?

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