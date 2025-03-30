Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2025 18:34
Kuşadası, Finike, Alanya bu bölgelerde adliyede iş yükü nasıldır.

14 yıllık zabıt katibiyim. 8 yıl asliye ceza sonrası ilçede torba mahkeme asliye hukuk, şimdi de sulh ceza ve sulh hukuk. 2020 yılında ilçeye sürüldüğüm için tayin puanım sıfırlandı, 2020 den beri ilçede puan topluyorum. adını unuttum. çalıştığım yer 3. bölge yukarda istediğim.yerlerde iş durumu nasıldır ve tercihte gelme olasılığı var mıdır. Adıyaman Kahta adliyesi deyim.


katip1988
Şube Müdürü
30 Mart 2025 19:01

faaliyet raporlarından bakıp fikir edinebilirsiniz


Nymp07
Aday Memur
30 Mart 2025 21:29

Alanya adliyesinde katibim, burada doğdum büyüdüm yaşanabilirlik açısından güzel şehir denizi var kış çok yaşanmaz iklimi güzel. dışarıdan gelecek olanlar özellikle kiralar yüzünden adapte olamıyorlar. ortalama kiralar 15 - 25 arasında. iş yükü fazla ticaret mahkemesinde çalışıyorum şuanda 400 civarı esas 150 civarı değişik işteyiz. sulh hukuklarda yoğun diye biliyorum. Sulh cezadaysan nöbet satın alırsın güzel ek gelir olur sana.


E.Kayı Han
Editor
30 Mart 2025 23:13

400 derdest çok değil. Ben zamanında 1000 derdestli mahkeme de çalışmıştım. Tabi o zamanlar genç idim şimdi yaşlandık. Ayrıca son 8 yıldır da idari işlerdeyim. Gideceğim yerde mahkemeye verirlerse zorlanırım herhalde.

Nymp07, 4 saat önce

Alanya adliyesinde katibim, burada doğdum büyüdüm yaşanabilirlik açısından güzel şehir denizi var kış çok yaşanmaz iklimi güzel. dışarıdan gelecek olanlar özellikle kiralar yüzünden adapte olamıyorlar. ortalama kiralar 15 - 25 arasında. iş yükü fazla ticaret mahkemesinde çalışıyorum şuanda 400 civarı esas 150 civarı değişik işteyiz. sulh hukuklarda yoğun diye biliyorum. Sulh cezadaysan nöbet satın alırsın güzel ek gelir olur sana.


bekir_84
Memur
30 Mart 2025 23:35
teşekkür ederim.

bekir_84
Memur
30 Mart 2025 23:37
kira bı çok yerde eşdeğer, bazi yerlerde yüksek bodrum gibi
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