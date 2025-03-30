Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2025 18:34
Kuşadası, Finike, Alanya bu golgelerde adliyede iş yükü nasıldır.

14 yıllık zabıt katibiyim. 8 yıl asliye ceza sonrası ilçede torba mahkeme asliye hukuk, şimdi de sulh ceza ve sulh hukuk. 2020 yılında ilçeye sürüldüğüm için tayin puanım sıfırlandı, 2020 den beri ilçede puan topluyorum. adını unuttum. çalıştığım yer 3. bölge yukarda istediğim.yerlerde iş durumu nasıldır ve tercihte gelme olasılığı var mıdır. Adıyaman Kahta adliyesi deyim.


katip1988
Şube Müdürü
30 Mart 2025 19:01

faaliyet raporlarından bakıp fikir edinebilirsiniz

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