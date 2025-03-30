Ordu 2025 atama

Ben 5 yıl Bodrum'da çalıştıktan sonra mazeret(boşanma) dilekçesi ile tayin oldum Ordu'ya.3 ay oldu geleli.Ünyedeyim.

İş yoğunluğu olarak orta düzeyde.Bodrum'a kıyasla yarı yarıya düşük diyebilirim.Ordu merkez bi tık daha yoğundur tabi.Ünye'de gece 1-2 den sonra anonslar susuyor çoğu gece.Bi nefes alabiliyorsun.

Genel olarak Ordu çok güzel bir il.Hatta ülke geneli sıralama olsa ilk 5'e sokarım.Merkez,Fatsa,Ünye ve Perşembe en güzel yerleri.Bunların dışında yukarı ilçeleri çok var.Oralar biraz mahrumiyet gibi ama çok uzak yerler olmadığı için merkezi ilçelerde oturup git gel yapan çok var.5 yılda bir de değişim yaptırıyorlarmış.Merkezi ilçelerden yukarı ilçelere gönderip ordan isteyenleri de merkeze çekme gibi.

Bazıları yukarı ilçelerden hiç gelmek istemiyor çünkü ceraim çok düşük.Yatış yani:)

Saydığım merkezi ilçelerde kiralar normal düzeyde.Denize nazır daireler tabi 20 binden başlıyor.Ama normal bir mahallede işte çarşı ve çevre mahallelerinde 12-13 civarına 2+1 doğalgazlı temiz bulabilirsin.

Sahil şeritleri çok güzel.Bisiklet yolları var.Havası genel olarak kapalı ama yağmur olayı öyle abartıldığı kadar yok.6 aylık güz-kış döneminde toplasan 1 ayı yağmurludur.Kar yağışı da olabiliyor.Normalde Ordu merkeze ve merkez ilçelere yağsa da tutmazmış ama 5-6 senede bir sağlam yağarmış.Bu kış da öyle oldu.5-6 gün sağlam yağdı,iyi tuttu.

İnsanları da polise karşı iyidir genel olarak.Vatanına bayrağına bağlı,saygılı insanlar.Çürük yumurta her yerde olur o ayrı.