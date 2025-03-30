Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 19:29
Ordu 2025 atama

Herkese hayırlı bayramlar hayırlı görevler dilerim. Ordu hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Görev yoğunluğu kiralar merkez-ilçe istihdamı vs


mtp46
Aday Memur
30 Mart 2025 19:34
Calisma sistemi olarak asayiş olayları fazla olmaz 18 civarı ilçesi var her hafta maç var iki profesyonel takımı var kiralar 20 bin civarı

selah-harzem
Şef
30 Mart 2025 19:45

Merkez durumu nedir şefim istihdam vs

mtp46, Dün
Calisma sistemi olarak asayiş olayları fazla olmaz 18 civarı ilçesi var her hafta maç var iki profesyonel takımı var kiralar 20 bin civarı

ozgur3131
Aday Memur
30 Mart 2025 22:07

Ben 5 yıl Bodrum'da çalıştıktan sonra mazeret(boşanma) dilekçesi ile tayin oldum Ordu'ya.3 ay oldu geleli.Ünyedeyim.

İş yoğunluğu olarak orta düzeyde.Bodrum'a kıyasla yarı yarıya düşük diyebilirim.Ordu merkez bi tık daha yoğundur tabi.Ünye'de gece 1-2 den sonra anonslar susuyor çoğu gece.Bi nefes alabiliyorsun.

Genel olarak Ordu çok güzel bir il.Hatta ülke geneli sıralama olsa ilk 5'e sokarım.Merkez,Fatsa,Ünye ve Perşembe en güzel yerleri.Bunların dışında yukarı ilçeleri çok var.Oralar biraz mahrumiyet gibi ama çok uzak yerler olmadığı için merkezi ilçelerde oturup git gel yapan çok var.5 yılda bir de değişim yaptırıyorlarmış.Merkezi ilçelerden yukarı ilçelere gönderip ordan isteyenleri de merkeze çekme gibi.

Bazıları yukarı ilçelerden hiç gelmek istemiyor çünkü ceraim çok düşük.Yatış yani:)

Saydığım merkezi ilçelerde kiralar normal düzeyde.Denize nazır daireler tabi 20 binden başlıyor.Ama normal bir mahallede işte çarşı ve çevre mahallelerinde 12-13 civarına 2+1 doğalgazlı temiz bulabilirsin.

Sahil şeritleri çok güzel.Bisiklet yolları var.Havası genel olarak kapalı ama yağmur olayı öyle abartıldığı kadar yok.6 aylık güz-kış döneminde toplasan 1 ayı yağmurludur.Kar yağışı da olabiliyor.Normalde Ordu merkeze ve merkez ilçelere yağsa da tutmazmış ama 5-6 senede bir sağlam yağarmış.Bu kış da öyle oldu.5-6 gün sağlam yağdı,iyi tuttu.

İnsanları da polise karşı iyidir genel olarak.Vatanına bayrağına bağlı,saygılı insanlar.Çürük yumurta her yerde olur o ayrı.


selah-harzem
Şef
30 Mart 2025 22:09

Vaktinizi ayırdığınız, değerleri yorumlarınızı aktardığınız için çok teşekkürler şefim. O halde hakkımızda hayırlısı olsun diyelim tercihlerde... Hayırlı mesailer dilerim.

ozgur3131, Dün

Ben 5 yıl Bodrum'da çalıştıktan sonra mazeret(boşanma) dilekçesi ile tayin oldum Ordu'ya.3 ay oldu geleli.Ünyedeyim.

İş yoğunluğu olarak orta düzeyde.Bodrum'a kıyasla yarı yarıya düşük diyebilirim.Ordu merkez bi tık daha yoğundur tabi.Ünye'de gece 1-2 den sonra anonslar susuyor çoğu gece.Bi nefes alabiliyorsun.

Genel olarak Ordu çok güzel bir il.Hatta ülke geneli sıralama olsa ilk 5'e sokarım.Merkez,Fatsa,Ünye ve Perşembe en güzel yerleri.Bunların dışında yukarı ilçeleri çok var.Oralar biraz mahrumiyet gibi ama çok uzak yerler olmadığı için merkezi ilçelerde oturup git gel yapan çok var.5 yılda bir de değişim yaptırıyorlarmış.Merkezi ilçelerden yukarı ilçelere gönderip ordan isteyenleri de merkeze çekme gibi.

Bazıları yukarı ilçelerden hiç gelmek istemiyor çünkü ceraim çok düşük.Yatış yani:)

Saydığım merkezi ilçelerde kiralar normal düzeyde.Denize nazır daireler tabi 20 binden başlıyor.Ama normal bir mahallede işte çarşı ve çevre mahallelerinde 12-13 civarına 2+1 doğalgazlı temiz bulabilirsin.

Sahil şeritleri çok güzel.Bisiklet yolları var.Havası genel olarak kapalı ama yağmur olayı öyle abartıldığı kadar yok.6 aylık güz-kış döneminde toplasan 1 ayı yağmurludur.Kar yağışı da olabiliyor.Normalde Ordu merkeze ve merkez ilçelere yağsa da tutmazmış ama 5-6 senede bir sağlam yağarmış.Bu kış da öyle oldu.5-6 gün sağlam yağdı,iyi tuttu.

İnsanları da polise karşı iyidir genel olarak.Vatanına bayrağına bağlı,saygılı insanlar.Çürük yumurta her yerde olur o ayrı.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGruplama mantıksızlığına çözüm lazım2025 banka promosyonuİcralık polisler10 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?Yeni atama yönetmeliği hakkındaRamazan bayramı ödüllendirmesiEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMeslekten önceki rahatsızlığı nedeniyle ihraç olanlar

Sözlük

volkan konak 4 Bugün olanlar 3 daltonizm 1 ramazan bayramı 3 evren devrim zelyut 1 şu an çalan şarkı 2 arefe günü 1

Son Haberler

TBMM'den evlenmek için uygun eş adayı bulunmasını istediBayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştüKüresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttıMilim ilerlemiyor: TIR sürücüleri bu bayram da sınır kapısında kuyruktaCumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım