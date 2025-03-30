Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 19:29
Ordu hakkında

Herkese hayırlı bayramlar hayırlı görevler dilerim. Ordu hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Görev yoğunluğu kiralar merkez-ilçe istihdamı vs


mtp46
Aday Memur
30 Mart 2025 19:34
Calisma sistemi olarak asayiş olayları fazla olmaz 18 civarı ilçesi var her hafta maç var iki profesyonel takımı var kiralar 20 bin civarı

selah-harzem
Şef
30 Mart 2025 19:45

Merkez durumu nedir şefim istihdam vs

mtp46, 1 saat önce
Calisma sistemi olarak asayiş olayları fazla olmaz 18 civarı ilçesi var her hafta maç var iki profesyonel takımı var kiralar 20 bin civarı
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerGruplama mantıksızlığına çözüm lazımİstanbul ödüllendirme2025 banka promosyonuYeni atama yönetmeliği hakkında6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyorRamazan bayramı ödüllendirmesiGönüllü şarkın önü açılmalıdır

Sözlük

shitposting 1 arefe günü 1 Bugün olanlar 3 sur moru 1 müesses 1 mayo 1 ramazan bayramı 3 en tehlikeli canlı 1

Son Haberler

İzmir Barosu'ndan tutuklu öğrencilerle ilgili çarpıcı açıklama2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralıYerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdiHayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldüBakan Kurum'dan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" paylaşımı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım