Ordu hakkında

Calisma sistemi olarak asayiş olayları fazla olmaz 18 civarı ilçesi var her hafta maç var iki profesyonel takımı var kiralar 20 bin civarı

Calisma sistemi olarak asayiş olayları fazla olmaz 18 civarı ilçesi var her hafta maç var iki profesyonel takımı var kiralar 20 bin civarı