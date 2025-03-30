Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 19:50
Psikiyatri kontrolleri görev süresini ve tercih yapmayı etkiler mi?

Psikiyatri muayenesi sonrası silah alındığı zaman heyet raporu sonucu çıkana kadar geçen zaman görev süresinden sayılıyor mu? Mesela ilin görev süresi 8 sene silah alındıktan sonra kontroller 2 sene sürdü ve heyet göreve polis memuru olarak devam etme kararı verdi bu arada geçen 2 sene görevden sayılıp geriye 6 sene görev süresi kalır mı yoksa baştan mı başlar?

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