Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 19:50
Psikiyatri kontrolü görev süresini ve tercih yapmayı etkiler mi?

Psikiyatri muayenesi sonrası silah alındığı zaman heyet raporu sonucu çıkana kadar geçen zaman görev süresinden sayılıyor mu? Mesela ilin görev süresi 8 sene silah alındıktan sonra kontroller 2 sene sürdü ve heyet göreve polis memuru olarak devam etme kararı verdi bu arada geçen 2 sene görevden sayılıp geriye 6 sene görev süresi kalır mı yoksa baştan mı başlar?


azmah
Genel Müdür
30 Mart 2025 21:04

Tabiki sayılıyor,sen silahsız geçici idari polis olarak görev yapıyorsun herhangi bir değişiklik yok silahlı ile silahsız arasında terör parası yatmaz o kadar telsiz evrak x-ray gibi görevler verilebilir aksi yazilmadikca gece de çalışabilirsin


caner66.
Aday Memur
30 Mart 2025 21:24

Peki tercih yaptıktan sonra silah alınırsa atamayı etkiler mi

azmah, Dün

Tabiki sayılıyor,sen silahsız geçici idari polis olarak görev yapıyorsun herhangi bir değişiklik yok silahlı ile silahsız arasında terör parası yatmaz o kadar telsiz evrak x-ray gibi görevler verilebilir aksi yazilmadikca gece de çalışabilirsin


azmah
Genel Müdür
31 Mart 2025 03:37

Yok kardeş hiçbir şeyi etkilemez dedim ya tayinin çıktı diyelim evrakların gider aynı şekilde orada devam edersin işlemlere

caner66., Dün

Peki tercih yaptıktan sonra silah alınırsa atamayı etkiler mi

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