Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Mart 2025 20:01
Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik Askerlik Süresi Yargı Sonucu

Askerlik süresi başöğretmen/uzman öğretmen süresinden sayılmadığı için sendikalar mahkemeye vermişti. Süreçten haberi olan var mı? Duyumu olan?

Çok Yazılan Konular

14-18 NİSAN Seminer OlmalıGönülsüz görevlendirmeSeminer kararı geri mi alındı? Meslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7MEB in patent dosyası hazırlamak için bir hizmeti var mı?Öğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığıYöneticilikten ne zaman istifa etmeliyim?Ek Dersler Bayramdan Önce Yatacak mı?Yeni sistemde sağlık raporuHeyet raporu

Sözlük

arefe günü 1 müesses 1 Bugün olanlar 3 en tehlikeli canlı 1 mayo 1 sur moru 1 shitposting 1 ramazan bayramı 3

Son Haberler

İzmir Barosu'ndan tutuklu öğrencilerle ilgili çarpıcı açıklama2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralıYerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdiHayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldüBakan Kurum'dan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" paylaşımı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım