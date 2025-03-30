Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mart 2025 20:09
Memurlar Net lütfen haber yap
Nöbet çalışan memurlar dışındaki tüm memurlar 3 gün (3×8=24 saat) tatil yaparken, nöbette olan sağlık çalışanlarına bu saatlerin ücreti ödenmemektedir. Hakkımız olanı istiyoruz. Memurlar Net lütfen bunu haber yapın

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