Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mart 2025 20:25
Önlisans mezunu yeşil pasaport alabilir mi?

Merhabalar teknik hizmetler sınıfında 3/1 derece deyim kadro derecem 4. Ön lisanslar 3. Kadro derecesine düşemiyor mu? Ön lisanslı olup yeşil pasaport alabilen var mı?

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