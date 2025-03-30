Geçici Görevlendirme Yolluğu Hesaplanması

Merhabalar, gençlik ve spor bakanlığında görevliyim.

Sözleşmeli personelim. Bizler gençleri kampa götürüyoruz ve kamp boyunca

onlarla ilgileniyoruz. Yolluk konusunda kafam karıştı. Ulaşıma (öğrencilerle

gidiyoruz),kalmaya ve yemeye para vermiyoruz. En son 900 km uzaklıktaki bir

yere götürdüğüm kamp, 4 gün ve 2 gün de yol olmak üzere 6 gün sürdü. Gidiş ve

kampın 1. Günü hafta sonuna denk geliyor.

Bana yatan yolluk da 796 TL. Yol yevmiyesi hesaplanıyor mu bilmiyorum

ama sadece görev yevmiyesi olarak hesaplansa bile yatan para çok az geldi. Bu yolluğun

doğru olma ihtimali var mı ? anlayan birisi bilgilendirirse sevinirim

arkadaşlar.

Bu duruma benzer bir de eğitime gönderildik. Kalma ve yemek

ücretsiz. Yol ücretli ve 260 km mesafe.

7 gün eğitim sürdü ve verilen yolluk yol dahil 1587,86 TL. Bu hesaplamalar sizce doğrumu olabilir mi ?