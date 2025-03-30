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Editörler : supporters.alex 10


30 Mart 2025 21:46
Süper Lig Tahmin Yarışması 30. Hafta

Maç Başlangıcı: 4 Nisan 2025 Saat: 20:00

Adana-Kayseri

Rize-Sivas

Alanya-Bodrum

Göztepe-Gaziantep

Hatay-Eyüp

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Antalya-Samsun

Başakşehir-Konya

Kasımpaşa-Beşiktaş

Fenerbahçe-Trabzon

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Milan-Fiorentina

Freiburg-B. Dortmund

Mallorca-Celta Vigo

Lyon-Lille

Maç Skoru: Fenerbahçe-Trabzon

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