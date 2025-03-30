Merhaba,

Belediye de tekniker kadrosunda çalışmaktayım, 2023-24 yıllarında satın alma da çalışan bir personelin sorunları nedeniyle benden satın alma evraklarını yapmamı istediler, Fen işleri, zabıta gibi birimler kendi faturalarını yapıyorlardı ancak belediye başkanının temsil ağırlama giderlerinin faturalarını ben yaptım örnek olarak yemek, makam hediyelik, özel günlerde gönderilen çiçekler gibi temsil ağırlama gideri olan faturaları ben düzenledim küçük belediye olduğu için verilen görevi yapmak istedim satın alma ile alakalı bana resmi olarak bir görevde verilmedi sadece başkan tarafından yapmam istendi ancak gelen müfettiş temsil ağırlama harcamalarının hepsine kamu zararı yazmış tasarruf tedbirleri fln diye ne yapmam gerekiyor? nasıl bir yol izlemeliyim