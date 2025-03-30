Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mart 2025 22:04
Önlisans THS Kadro derecesi

Merhabalar, önlisans mezunu THS bir tekniker en çok kaçıncı Kadro derecesine yükselebilir? (Maaş derec kademe değil KADRO DERECESİ)


deniz_marqez
Şef
30 Mart 2025 22:24

3 diye biliyorum. Mühendisler 1. Derece kadroda çalışabilir teknikerler 3 olması lazım. Bir bakayim


fatix5454
Aday Memur
30 Mart 2025 22:35

Çok teşekkürler. Bir arkadaş 4 dedi aklımı karıştırdı. 657 de birşey anlamadım

deniz_marqez, 40 dk. önce

3 diye biliyorum. Mühendisler 1. Derece kadroda çalışabilir teknikerler 3 olması lazım. Bir bakayim

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