Öğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?

idarecilikte okul ve müdür öğretmenlikten daha önemlidir hocam. Müdür iyi niyetli vicdanlı biri değilse asla müdür yardımcılığı yapılmaz ayrıca okul kalabalıksa hiç yapılmaz. ama 80 kişilik bir okulda müdürünün de vicdanlı biri olduğunu düşünürsek idarecilik derim yoksa hee türlü öğretmenlik

idarecilikte okul ve müdür öğretmenlikten daha önemlidir hocam. Müdür iyi niyetli vicdanlı biri değilse asla müdür yardımcılığı yapılmaz ayrıca okul kalabalıksa hiç yapılmaz. ama 80 kişilik bir okulda müdürünün de vicdanlı biri olduğunu düşünürsek idarecilik derim yoksa hee türlü öğretmenlik