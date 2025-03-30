Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Mart 2025 22:18
Öğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?
Merhabalar. EKYS den güzel bir puan aldım. Müdür yardımcılığına başvuru yapma konusunda hala tereddütlerim var. İdareciliği denemek mi? Yoksa öğretmenliğe devam etmek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Cevap verip, yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.

turkcecii05
Aday Memur
30 Mart 2025 22:39
idarecilikte okul ve müdür öğretmenlikten daha önemlidir hocam. Müdür iyi niyetli vicdanlı biri değilse asla müdür yardımcılığı yapılmaz ayrıca okul kalabalıksa hiç yapılmaz. ama 80 kişilik bir okulda müdürünün de vicdanlı biri olduğunu düşünürsek idarecilik derim yoksa hee türlü öğretmenlik
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