Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 23:05
ceza evine girdi çıktı yapan memur
merhabalar memur olmadan önce mahkemem vardı alkollü araç kullanmaktan hagb aldım 2.kez yakalandım 1 ay cezam açıklandı girdi çıktı yapılan muhtamelen sonuç neolur sıkıntı yaşarmıyım acaba

memuraday-y
Şube Müdürü
31 Mart 2025 00:29

Senin trafikte kalman da çok sakıncalı.


Tale Of Us
Aday Memur
31 Mart 2025 00:46
trafikte yakalanmadım be abi hemen yargılama otoparkta araba çekerken 2.
memuraday-y, 47 dk. önce

Senin trafikte kalman da çok sakıncalı.

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