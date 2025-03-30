Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2025 23:05
Cezaevine girdi çıktı yapılacak memur ve akibeti

merhabalar memur olmadan önce mahkemem vardı alkollü araç kullanmaktan hagb aldım 2.kez yakalandım 1 ay cezam açıklandı girdi çıktı yapılan muhtamelen sonuç neolur sıkıntı yaşarmıyım acaba


memuraday-y
Şube Müdürü
31 Mart 2025 00:29

Senin trafikte kalman da çok sakıncalı.


Tale Of Us
Aday Memur
31 Mart 2025 00:46
trafikte yakalanmadım be abi hemen yargılama otoparkta araba çekerken 2.
memuraday-y, Bugün

Senin trafikte kalman da çok sakıncalı.


Bahttsızzz
Aday Memur
31 Mart 2025 05:12

Polislik, bekçilik, askerlik gibi güvenlik hassasiyeti yüksek mesleklerde, geçmişteki adli olaylar sonradan fark edilirse, kurum disiplin soruşturması başlatabilir ve "memuriyete engel durum" değerlendirmesi yapabilir. Ceza 1 yılın altında olduğu ve olay memuriyetten önce gerçekleştiği için memuriyetiniz sona erdirilmez, fakat uyarı, kınama, dikkat çekme gibi disiplin süreçleri yaşanabilir. Her durumda kesin karar, kurumunuzun hukuki ve idari değerlendirmesine bağlıdır.


olayyeriinceleme
Aday Memur
31 Mart 2025 06:23

Polislik mesleğinin saygınlığını sarsacak hareketden ceza alırsan ve asaletin tasdik değilse memuriyetle ilisigin kesilir


Srkan112
Memur
31 Mart 2025 09:28
Polisliğe almazlar seni kazansan da daha sonra güvenlik soruşturmasında bırakırlar seni. Sende dava açıp geri dönersin. İzleyeceğim yol bu olacak
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