Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2025 00:28
SARAÇHANE
Saraçhane tarafında görevlendirme yapılan arkadaşlara ödüllendirme sisteme düşte deniliyor bu süre zarfında 12/12 çalışan ilçe personelleri (ekip,karakol vs) onların sistemde bişe yok nasıl iş bu

asyali59
Aday Memur
31 Mart 2025 00:30
o bölgede görev yapana neden yatıyor demiyorum tabiki fazlasıyla yatsın arkadaşlara diğer 12/12 ye devam edenlerede yatmalı

Caner3407
Aday Memur
31 Mart 2025 01:14

Kesinlikle katılıyorum 7 gün üst üste mesai yaptık,bu süreç boyunca çalışan herkese yatsın taltif

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