kilis için pek olumlu şeyler söylenmiyor yaşam olarak genellikle imkanları kısıtlı olduğu söyleniyor yazılır mı arkadaşlar

kilis için pek olumlu şeyler söylenmiyor yaşam olarak genellikle imkanları kısıtlı olduğu söyleniyor yazılır mı arkadaşlar