Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


31 Mart 2025 01:33
Gsb sosyal hizmet uzmanı

Merhabalar Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan sosyal hizmet uzmanı var mı? Var ise şartları nasıldır bilgi verebilir misiniz?

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