Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2025 03:23
20 seneyi doldurunca Polsan
arkadaşlar meslekte 20 seneyi doldurup ayrılırsak polsandan biriken paramızı emeklilik yardımı ile alabilirmiyiz yoksa polsanda da yaş haddini mi beklememiz gerekiyor?

Javss
Aday Memur
31 Mart 2025 03:55
emekli dilekçeni istiyor Polsan şartname de kurallar yazıyor diye hatırlıyorum değişmedi ise

hoze0606
Aday Memur
31 Mart 2025 04:13
20 senede para veriyor mu? biriken para+temettü+emeklilik yardımını veriyor mu? hangisini ve ya hangilerini veriyor. bunu soruyorum aslında
Javss, 1 saat önce
emekli dilekçeni istiyor Polsan şartname de kurallar yazıyor diye hatırlıyorum değişmedi ise

Javss
Aday Memur
31 Mart 2025 04:19
Hizmet süresini veya prim ödeme gün sayısını doldurmak suretiyle Emniyet Teşkilatı'ndan ayrılıp emeklilik yaşının dolmasını bekleyenlere ödeme yapılır diyor siteye girerseniz üye hizmetleri sekmesinde sosyal yardımlar kısmında yazıyor hangi şartlarda ödeme yapılacağı
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