Polsan'da 20 yılı doldurmak

20 senede para veriyor mu? biriken para+temettü+emeklilik yardımını veriyor mu? hangisini ve ya hangilerini veriyor. bunu soruyorum aslında

20 senede para veriyor mu? biriken para+temettü+emeklilik yardımını veriyor mu? hangisini ve ya hangilerini veriyor. bunu soruyorum aslında

Javss, 9 saat önce emekli dilekçeni istiyor Polsan şartname de kurallar yazıyor diye hatırlıyorum değişmedi ise