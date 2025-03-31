Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


31 Mart 2025 05:53
Sağlık Raporu hk

Selamlar 2024/2'de Eüaş'a atandım ve yapılan duyuruda sağlık raporu ile görev yerine basvurulması söylenmiş. Açıkçası atamadan önce tayin durumunu bilmiyordum. Benim annem için ilk fırsatta Ankara'ya dönmem lazım. Yüzde 88 engelli ve önemli bir rahatsızlığı var. Ama her ne kadar ihtiyaç duysak da tayin olayının çok sıkıntılı oldugu söyleniyor. Ben kuruldan çalışamaz raporu alırsam 3 yıl kuralından muaf olur muyum? Atama iptal mi olur, istifa mı sayılır?

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