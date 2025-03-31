KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


31 Mart 2025 06:00
Milli Emlak Uzman Yardımcılığı

Aşağıdaki ilanda taşra teşkilatı için alım yapacaklarını söylüyorlar. Ama hangi şehirler olduğunu söylememişler.

Diyelim ki yazılı, sözlü sınav hepsini geçtik. O zaman hangi şehre gideceğimiz nasıl belli oluyor?

https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=OxjH0j0BcpuOug5RlL0OMpnF7g4AcIYWqHkcIk52n0TdjVNZqRNQI0lGRjLLD3oE0m%2bQqTk%2fYFiqlYKhth8zNkrzUqCou5QE8XcpO%2bULYbGttN%2bBnVMtlrUOHmhYqz4g

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